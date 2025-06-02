В Киеве среднемесячная температура была ниже нормы, лето опоздало

Метеорологическое лето началось в Киеве 21 мая / © ТСН

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Метеорологическое лето в Киеве началось 21 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха через +15,0°С в сторону ее повышения. Оно пришло в столицу на 10 дней позже среднемноголетних показателей.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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Холоднее всего было 11 мая, когда минимальная температура снизилась к утру -4,1°С. Теплее всего было 4 числа, когда максимальная температура повысилась до +27,0°.

Осадков на проспекте Науки выпало 64 мм или 98% месячной нормы.

Напомним, синоптики удивили прогнозом на первую неделю лета.