ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
157
Время на прочтение
1 мин

В Киеве спасли трех котят после обстрела: щемящие кадры

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Киев

Атака на Киев

ГСЧС спасла трех котят в Киеве после обстрела ночью 25 октября. Спасатели призвали неравнодушных людей забрать пушистиков, чтобы не отдавать их в приют.

Об этом сообщает ГСЧС Киева.

По словам спасателя, животных обнаружили при ликвидации последствий удара РФ по Киеву. Они находились в складском помещении.

«Предварительно, это одна девочка и два мальчика. Если у вас есть желание забрать их к себе, чтобы не отдавать их в приют, можете нам написать сообщение, Главное управление ГСЧС в Киеве, и помочь этим котятам выжить. Благодарю вас», — заключил спасатель.

Напомним, россияне 25 октября атаковали Киев дронами и баллистикой . Сначала сообщалось об одном погибшем человеке в результате ударов. Но количество, к сожалению, выросло.

«Один из пострадавших в результате атаки скончался в больнице. Своей атакой Россия этой ночью убила двух киевлян», – отметил он.

Дата публикации
Количество просмотров
157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie