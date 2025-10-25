В Киеве спасли трех котят после обстрела: щемящие кадры

Атака на Киев

ГСЧС спасла трех котят в Киеве после обстрела ночью 25 октября. Спасатели призвали неравнодушных людей забрать пушистиков, чтобы не отдавать их в приют.

Об этом сообщает ГСЧС Киева.

По словам спасателя, животных обнаружили при ликвидации последствий удара РФ по Киеву. Они находились в складском помещении.

«Предварительно, это одна девочка и два мальчика. Если у вас есть желание забрать их к себе, чтобы не отдавать их в приют, можете нам написать сообщение, Главное управление ГСЧС в Киеве, и помочь этим котятам выжить. Благодарю вас», — заключил спасатель.

Напомним, россияне 25 октября атаковали Киев дронами и баллистикой . Сначала сообщалось об одном погибшем человеке в результате ударов. Но количество, к сожалению, выросло.

«Один из пострадавших в результате атаки скончался в больнице. Своей атакой Россия этой ночью убила двух киевлян», – отметил он.