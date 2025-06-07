В Киеве спасли дикого волка, которого два года держали в квартире

Волк / © pixabay.com

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В столицеволонтеры забрали больного дикого волка, который в течение двух лет жил в квартире одной из многоэтажек. Животное передали в приют для диких животных после того, как владельцы поняли, что не могут больше о нем заботиться.

Об инциденте сообщили в "Центре спасения диких животных" и медвежьем приюте "Белая скала«.

Волка купили онлайн — и заперли в квартире

По словам активистов, жители Киева приобрели волчонка с рахитом через интернет. Следующие два года животное прожило в стенах обычной квартиры.

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«Впереди долгий путь к восстановлению. Сейчас волк проходит обследование и адаптацию к новым условиям. Но главное — теперь он в безопасности, и мы уверены, что о нем хорошо позаботятся», — говорится в сообщении Центра спасения.

Седация, переезд и лечение

На место приехали ветеринары, которые провели седацию животного, после чего зооволонтеры осторожно переместили его в специальную транспортную клетку. Так волка доставили в новый дом в приюте.

В «Белой скале» отмечают, что животное имеет серьезные проблемы со здоровьем. В частности, один из переломов требовал установки металлической пластины в лапу. Также у волка обнаружили болезни желудочно-кишечного тракта.

«Но он невероятный, и мы счастливы, что владельцы поняли ошибку и нашли для волка прекрасное место», — добавили работники приюта.

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Напомним, в Киеве на территории жилого массива Отрадный люди заметили мужчину, который выгуливал на поводке волка.Хищник спокойно шел рядом с хозяином и разглядывал все вокруг.