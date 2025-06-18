В Киеве спасатели завершили разбор завалов: какое окончательное количество жертв

Спасательно-поисковые работы завершены

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В Соломенском районе Киева завершили спасательно-поисковую операцию после российского ракетного удара 17 июня. Работы продолжались более 39 часов. К сожалению, только на одной локации под завалами погибли 23 человека.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Сегодня, 18 июня, в 19:20 спасатели официально завершили поисковые работы. Разбор разрушенных конструкций еще продолжается. Всего в результате массированного обстрела Киева погибли по меньшей мере 28 человек, еще более 140 человек получили ранения.

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Сообщается, что спасательные работы начались сразу после попадания ракеты — на место быстро прибыли экстренные службы. В ликвидации последствий удара участвовали:

более 400 спасателей ГСЧС;

более 200 единиц техники, включая спецтехнику;

поисковые собаки, беспилотники и инженерное оборудование.

Из-под завалов спасли двух человек, еще около 50 жителей эвакуировали из поврежденных подъездов. На месте трагедии работали психологи, которые оказали неотложную поддержку более 220 пострадавшим. Людям помогали справиться с шоком и паникой прямо на месте происшествия.

© Игорь Клименко

Сейчас жители продолжают обращаться с заявлениями о поврежденном имуществе. По состоянию на вечер 18 июня получено уже более 500 сообщений. Все обращения тщательно фиксируются — государство обещает помощь пострадавшим.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ осуществила один из самых массированных обстрелов Киева за три года. В течение девяти часов оккупанты атаковали столицу беспилотниками и ракетами. В частности, «Кинжалами».

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В Киеве 18 июня объявлено Днем траура по жертвам массированной атаки РФ. В знак скорби государственные флаги на всех муниципальных учреждениях столицы приспущены.