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В Киеве спасатели завершили разбор завалов: какое окончательное количество жертв
Этот ракетный удар стал одним из самых кровавых в столице за все время полномасштабного вторжения.
В Соломенском районе Киева завершили спасательно-поисковую операцию после российского ракетного удара 17 июня. Работы продолжались более 39 часов. К сожалению, только на одной локации под завалами погибли 23 человека.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.
Сегодня, 18 июня, в 19:20 спасатели официально завершили поисковые работы. Разбор разрушенных конструкций еще продолжается. Всего в результате массированного обстрела Киева погибли по меньшей мере 28 человек, еще более 140 человек получили ранения.
Сообщается, что спасательные работы начались сразу после попадания ракеты — на место быстро прибыли экстренные службы. В ликвидации последствий удара участвовали:
более 400 спасателей ГСЧС;
более 200 единиц техники, включая спецтехнику;
поисковые собаки, беспилотники и инженерное оборудование.
Из-под завалов спасли двух человек, еще около 50 жителей эвакуировали из поврежденных подъездов. На месте трагедии работали психологи, которые оказали неотложную поддержку более 220 пострадавшим. Людям помогали справиться с шоком и паникой прямо на месте происшествия.
Сейчас жители продолжают обращаться с заявлениями о поврежденном имуществе. По состоянию на вечер 18 июня получено уже более 500 сообщений. Все обращения тщательно фиксируются — государство обещает помощь пострадавшим.
Напомним, в ночь на 17 июня РФ осуществила один из самых массированных обстрелов Киева за три года. В течение девяти часов оккупанты атаковали столицу беспилотниками и ракетами. В частности, «Кинжалами».
В Киеве 18 июня объявлено Днем траура по жертвам массированной атаки РФ. В знак скорби государственные флаги на всех муниципальных учреждениях столицы приспущены.