В Киеве спасатели вытащили из-под завалов живого мужчину: детали (фото)

Деблокированный человек

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве спасатели достали из-под завалов разрушенного, в результате российской атаки 31 июля, подъезда живого мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«Более трех часов спасатели ГСЧС поддерживали с ним голосовой контакт. Важно было не потерять ни одной минуты», — говорится в сообщении.

Реклама

Мужчина провалился со второго этажа на первый. Его зажало обломками строительных конструкций. Из-за сложных условий добраться до пострадавшего удалось только после того, как спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры. Таким образом они сформировали тоннель.

Спасатели наложили на пострадавшего специальные фиксаторы, чтобы не нанести дополнительных повреждений во время вытягивания. Операция проходила в крайне сложных условиях, но завершилась успешно — мужчина жив.

«Поисково-спасательные операции в столице продолжаются на двух локациях, аварийно-спасательные работы — на шести. На местах ударов — максимальное привлечение техники и специалистов для спасения людей», — отметили ГСЧС.

Спасатели деблокировали мужчину из-под завалов

Спасатели деблокировали мужчину из-под завалов

Спасатели деблокировали мужчину из-под завалов

Спасатели деблокировали мужчину из-под завалов

Ранее мы сообщали, что с места прилета появились кадры, как спасатели деблокируют живого человека.

Реклама

Напомним, российские войска в ночь на 31 июля устроили массированную атаку на Киев ракетами и беспилотниками. Из-за «прилетов» произошли разрушения в четырех районах столицы. В частности, в Святошинском районе снесло целый подъезд многоэтажки. Из-за вражеских ударов погибли люди, есть десятки пострадавших.