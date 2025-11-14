В Киеве спасатель приехал на вызов тушить собственную квартиру после ночной атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В Киеве во время ликвидации последствий очередной российской атаки произошел трагический инцидент со спасателем ГСЧС.

Об этом пишет издание OBOZ.

По данным издания, мужчина прибыл по вызову и вынужден был тушить пожар в собственной квартире. Пламя вспыхнуло после удара дронов. Его семья успела выбежать из дома.

По словам одной из соседок, пожар охватил квартиру на шестом этаже.

«Сын — спасатель. Его за полчаса до прилета вызвали по другому вызову. А когда вернулся — гасил свою квартиру. Дети и жена выбегали просто раздетые», — рассказала свидетель.

На месте продолжают работать спасательно-розыскные службы, локализуя возгорание и проверяя здание на наличие пострадавших.

Напомним, украинские военные обезвредили 405 дронов и 14 ракет, в том числе две аэробалистические ракеты «Кинжал», которыми ночью Россия атаковала Украину, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.

По данным Воздушных сил, основное направление российского удара — город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесчина, Полтавщина и Черкасчина.

В Киеве, по последним данным, четверо погибших. На местах ударов продолжают работать спасатели.