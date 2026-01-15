ТСН в социальных сетях

В Киеве создали штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергообъектам: Шмигаль озвучил детали

В Киеве по поручению президента Украины Владимира Зеленского создали штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике.

Шмигаль

Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

В Киеве откроется штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Состоялось его первое заседание.

Об этом рассказал министр энергетики Денис Шмигаль.

Что известно о штабе

Как сообщается, штаб будет работать в режиме 24/7, а подобные совещания станут регулярными. Основная задача — оперативное реагирование на угрозы и стабилизация ситуации с электро- и теплоснабжением в столице и Киевской области.

«Наша задача — быстро и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением», — подчеркнули на заседании.

Также поручено обеспечить непрерывную работу штаба как в Киеве, так и в Киевской области.

Во время совещания заслушали актуальную информацию от ГСЧС, МВД, а также представителей местного самоуправления столицы и региона по уже принятым мерам.

Отдельно участники обсудили необходимые шаги по оперативному ремонту поврежденных энергообъектов, формированию запасов оборудования и привлечению международной помощи.

«Должны двигаться в этом вопросе системно и слаженно», — подчеркнул Шмигаль.

Особое внимание было уделено вопросу усиления защиты энергетической инфраструктуры. Без разглашения деталей был сформирован перечень мероприятий и определены ответственные за их реализацию.

Также выразили благодарность всем, кто работает над восстановлением критической инфраструктуры.

«Очень благодарен ремонтным бригадам, коммунальщикам и энергетикам, которые в сверхсложных условиях возвращают свет и тепло в украинские дома», — отметил министр.

