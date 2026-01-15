В Киеве совершены нападения на пункты обмена валют: чем угрожал грабитель (фото)

Грабитель нападал на обменники в Киеве / © Полиция Киева

В Киеве неизвестный мужчина ворвался в два пункта обмена валют и требовал деньги, угрожая пистолетом. Когда злоумышленника задержали полицейские, оказалось, что его «оружие» было игрушечным.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Нападения были совершены на обменники, расположенные на проспекте Бажана.

В первом случае кассир не испугалась угроз неизвестного мужчины и не отдала ему деньги из кассы. После того, как он убежал, не применив «оружие», женщина позвонила в полицию.

Тем временем грабитель-неудачник бросился в другой пункт обмена валют, расположенный неподалеку. Однако, когда он туда зашел, кассир успела спрятаться. Поэтому злоумышленник снова остался без добычи.

Уже через два часа полицейские разыскали и задержали 29-летнего жителя столицы, которого подозревают в совершении разбойных нападений.

© Полиция Киева

Изъятый у него пистолет оказался игрушечным.

© Полиция Киева

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ (разбой, совершенный в условиях военного положения, соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья человека). Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

