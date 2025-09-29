В Киеве сообщили о подозрении известной Insta-блогерше: в чем ее обвиняют

Налоги / © pixabay.com

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 11 млн грн налогов известной блогерше.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, подозреваемая в течение пяти лет получала на свои банковские счета средства за рекламу товаров в социальных сетях. Однако в налоговые декларации о состоянии и доходах физического лица эти доходы она не вносила. Таким образом блогерша уклонялась от уплаты налогов.

Основанием для регистрации уголовного производства стал обобщенный материал Госфинмониторинга, инициированный сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».

Напомним, известную киевскую блогершу Алевтину Черкашину суд оштрафовал на 250 тыс. грн из-за проваленной рекламы в Instagram.