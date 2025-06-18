В Киеве снова возросло количество жертв удара РФ по дому на Соломенке (обновлено)

Атака на Киев 17 июня.

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В Киеве возросло число погибших из-за ракетного удара РФ по дому в Соломенском районе. Известно уже о 18 жертвах — жителях этой многоэтажки.

Об этом сообщил руководитель КМВА Тимур Ткаченко.

«Количество жертв в доме в Соломенском районе возросло до 18. Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины», — подчеркнул чиновник.

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Ранее спасатели сообщали, что из-под завалов частично разрушенного дома было деблокировано тело погибшего мужчины.

Заметим, что по состоянию на 07:00 спасатели информировали о 16 жертвах в многоэтажке. Тогда из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще пяти погибших.

Отмечается, что в Соломенском районе всю ночь непрерывно шли поисковые работы. Они не прекращаются до сих пор.

Напомним, минувшей ночью в Соломенском районе Киева были атакованы ракетами РФ две многоэтажки. В одной из них был разрушен подъезд, под завалами ищут людей. В другом доме возник пожар.

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По словам главы МВД Игоря Клименко, россияне ударили по многоэтажке баллистики. Ракета прошла девять этажей, подъезд просто сложился, бетонные плиты рухнули вплоть до подвала.

По словам ГСЧС, есть угроза обвала поврежденной многоэтажки из-за атаки россиян. На месте разрушения конструкции очень неустойчивы. Поэтому малейшее движение может спровоцировать обвал. Сколько еще людей осталось под завалами — неизвестно.

Дата публикации 16:04, 17.06.25 Количество просмотров 136 Такого ужаса в Киеве еще не было! Людей до сих пор ищут под завалами – вживую с места прилета!