В Киеве снова возросло количество пострадавших в результате самой масштабной атаки

Самая масштабная комбинированная атака на Киев / © ТСН

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В Киеве снова увеличилось количество пострадавших в результате самой масштабной комбинированной атаки — их уже 32.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

«Количество пострадавших в результате вчерашней атаки возросло до 32 человек. В больницу обратилась 40-летняя женщина, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил Ткаченко.

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Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. 550 средств воздушного нападения по Украине. И почти все, чем сегодня атаковала Россия — на столицу. В настоящее время зафиксировано более 20 локаций с повреждениями.

Стоит отметить, что в ту ночь РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.