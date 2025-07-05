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- Киев
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В Киеве снова возросло количество пострадавших в результате самой масштабной атаки
Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил об увеличении количества раненых в Киеве.
В Киеве снова увеличилось количество пострадавших в результате самой масштабной комбинированной атаки — их уже 32.
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.
«Количество пострадавших в результате вчерашней атаки возросло до 32 человек. В больницу обратилась 40-летняя женщина, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил Ткаченко.
Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. 550 средств воздушного нападения по Украине. И почти все, чем сегодня атаковала Россия — на столицу. В настоящее время зафиксировано более 20 локаций с повреждениями.
Стоит отметить, что в ту ночь РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.