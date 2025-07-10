Спасатели ликвидируют последствия атаки

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В ночь на 10 июля россияне осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Количество пострадавших возросло до 22.

Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко.

В 12:37 Ткаченко сообщил, что еще три человека получили ранения, среди них — несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения.

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Впоследствии стало известно о еще трех раненых. По состоянию на 13:50 общее количество раненых в результате обстрела столицы достигло 22 человек.

Напомним, ночью 10 июля Россия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. К сожалению, в результате вражеского обстрела погибли два человека. В частности, погибла 22-летняя столичная полицейская Мария Дзюмага.

Обломки сбитых целей упали в нескольких районах столицы, повредив жилые дома, офисы, административные здания, гаражи и склады. В городе вспыхнули пожары, к тушению которых привлекли около 400 спасателей.

По данным президента Владимира Зеленского, всего по Украине враг выпустил 18 ракет и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 — типа «Шахед».

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▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЦЕНТР КИЕВА отбивался от БАЛИСТИКИ и ШАХЕДОВ! И НА ПОДОЛЕ ЕСТЬ ЖЕРТВЫ! ТСН из ЭПИЦЕНТРА