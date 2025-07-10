Спасатели ликвидируют последствия атаки

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В ночь на 10 июля россияне осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Количество пострадавших возросло до 19.

Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко.

Известно, что еще три человека получили ранения, среди них — несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения. Таким образом, общее количество раненых в результате обстрела столицы достигло 19 человек.

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Напомним, ночью 10 июля Россия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. К сожаленью, в результате вражеского обстрела погибли два человека. В частности, погибла 22-летняя столичная полицейская Мария Дзюмага.

Обломки сбитых целей упали в нескольких районах столицы, повредив жилые дома, офисы, административные здания, гаражи и склады. В городе вспыхнули пожары, к тушению которых привлекли около 400 спасателей.

По данным президента Владимира Зеленского, всего по Украине враг выпустил 18 ракет и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 — типа «Шахед».

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЦЕНТР КИЕВА отбивался от БАЛИСТИКИ и ШАХЕДОВ! И НА ПОДОЛЕ ЕСТЬ ЖЕРТВЫ! ТСН из ЭПИЦЕНТРА

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