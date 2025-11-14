В Киеве снова возросло количество погибших из-за ночной атаки

Поврежденный дом в Киеве после российской атаки

Количество погибших в Киеве из-за российской атаки в ночь на 14 ноября возросло до четырех, а количество раненых достигает 27.

Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

«По уточненной информации, в результате ночной атаки погибли четыре человека. Еще 27 получили ранения, двое из них — дети», — говорится в заявлении.

Медики оказали помощь всем раненым и 15 из них госпитализировали.

Напомним, российская армия в ночь на 14 ноября устроила массированную атаку на Киев: била ракетами и беспилотниками. До этого момента было известно о трех погибших и 26 пострадавших. Чрезвычайникам приходится искать людей под завалами.

В девяти районах Киева зафиксированы последствия вражеских ударов: попадания в многоэтажные жилые дома, пожары и разрушения.

Также из-за атаки на Киев были повреждены участки тепловых сетей. Из-за аварийной ситуации на тепломагистрали в Деснянском районе временно отсутствует теплоснабжение части жилых домов.