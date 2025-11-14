- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1155
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве снова возросло количество погибших из-за ночной атаки
Сейчас известно о четырех жертвах ночной атаки на Киев.
Количество погибших в Киеве из-за российской атаки в ночь на 14 ноября возросло до четырех, а количество раненых достигает 27.
Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
«По уточненной информации, в результате ночной атаки погибли четыре человека. Еще 27 получили ранения, двое из них — дети», — говорится в заявлении.
Медики оказали помощь всем раненым и 15 из них госпитализировали.
Напомним, российская армия в ночь на 14 ноября устроила массированную атаку на Киев: била ракетами и беспилотниками. До этого момента было известно о трех погибших и 26 пострадавших. Чрезвычайникам приходится искать людей под завалами.
В девяти районах Киева зафиксированы последствия вражеских ударов: попадания в многоэтажные жилые дома, пожары и разрушения.
Также из-за атаки на Киев были повреждены участки тепловых сетей. Из-за аварийной ситуации на тепломагистрали в Деснянском районе временно отсутствует теплоснабжение части жилых домов.