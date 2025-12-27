В Киеве снова раздаются взрывы: РФ атакует столицу ракетами

Дым. / © Associated Press

Утром 27 декабря в Киеве прогремели мощные взрывы. В столице с 01:27 продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и ПС.

Утром в Киеве снова раздаются мощные взрывы. Воздушные силы предупреждают о группах крылатых ракет, двигающихся на столицу со всех сторон. В частности, с юга и севера.

Кроме того, в воздушном пространстве Киевской области фиксируют еще и российские беспилотники. Некоторые держат курс на столицу. В частности, по данным мониторинговых чатов, на Лесной массив и Теремки.

«БпЛА с востока и юга курсом на Киев», — предупредили Воздушные силы.

Жителей столицы просят находиться в укрытиях.

Как сообщалось, из-за утреннего российского в Киеве горят многоэтажки и частные дома. В частности, в Дарницком районе обломки попали в 24-этажное здание, а в Днепровском — возник пожар на уровне четвертого этажа 18-этажке.

