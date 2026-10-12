В Киеве снова раздаются взрывы: на этот раз до тревоги — действительно ли США не предупредили

Взрывы в Киеве 12 октября / © ТСН.ua

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Поздно вечером, 12 октября, в Киеве снова раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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«Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — добавили в КГВА.

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По словам местных, взрывы были слышны еще до объявления воздушной тревоги.

Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Киев. Однако объявления об опасности от баллистики не было.

«Не было даже информации о пусках, поэтому тревогу дали поздно, к сожалению», — признают в паблике «Николаевский Ванек».

В мониторинговых пабликах появилась неофициальная информация, что россияне применили по Киеву 6-8 ракет С-400.

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В Сети предполагают, что это может свидетельствовать о печальном и опасном факте: США действительно прекратили обмен разведданными с Украиной. Однако официального подтверждения этой информации пока не последовало.

«Это сейчас Киев заставляют капитулировать ракетами? Мы все правильно поняли?» — отметила военная журналистка ТСН Юлия Кириенко.

Экс-глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Не разносите о баллистике и отсутствии тревоги из-за того, что „забрали разведданные“. Не соответствует действительности», — заверил он.

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Военный эксперт в области связи и радиотехнологий и советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов добавил, что это уже не первый раз, когда запуск С-400 не фиксируется

«Друзья, это уже не в первый раз, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами наших партнеров. Есть некоторые нюансы. Не стоит делать выводы преждевременно», — призвал он.

UPD

В 22:35 Воздушные силы дали новое предупреждение об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Мэр Кличко позже уточнил, что в Днепровском районе произошло попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры. Других деталей пока неизвестно.

США могут прекратить обмен разведанными?

Напомним, сегодня нардепка Галина Янченко предупреждала, что Украина не будет видеть пуски баллистики, если потеряет обмен разведданными из США.

Ранее в СМИ появилась информация, что представители администрации президента США Дональда Трампа якобы угрожали украинским военным и чиновникам прекращением обмена разведывательными данными и поставок американского вооружения.

Что известно о С-400

Отметим, что ЗРС С-400 — это модификация С-300. Назначение таких зенитно-ракетных систем — уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет. Однако россияне коварно избивают из этих ЗРК по гражданским наземным объектам в относительно близком тылу от линии столкновения.

Для украинского ПВО перехватить ракету С-300, которую россияне перерабатывают на класс «земля-земля», очень сложно.

Из систем С-400 оккупанты могут достать даже к Киеву. Это впервые произошло 14 января 2023 года.

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