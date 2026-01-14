В Киеве снова объявлена воздушная тревога: слышны сильные взрывы

Воздушная тревога. / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В среду, 14 января, в Киеве вторично за утро объявлена воздушная тревога. Предыдущая продолжалась почти голину — 07:40-08:32. В столице произошли взрывы.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА и ВС ВСУ.

«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно пройти до укрытия гражданской защиты», — отметили местные власти.

Воздушные силы предупредили о движении беспилотника с северного направления в направлении Вышгорода.

«БпЛА над Киевом! Находитесь в укрытиях», — подчеркнули военные.

Уже через несколько минут в городе были слышны взрывы. По данным КМВА, работает противовоздушная оборона.

«В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах», — подчеркнул глава КМВА Тимур Ткаченко.

По данным мэра Виталия Кличко, силы ПВО работают по враждебным БПЛА на Оболони.

Напомним, после 08:00 в Киеве также раздавались взрывы. Город атаковали русские беспилотники. По данным мониторинговых каналов, фиксированные в столице дроны были реактивны.