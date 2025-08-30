В Киеве снова объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога в Киеве. Воздушная тревога в Киеве. / © Associated Press

Утром 30 августа, в 07:53, в Киеве снова была объявлена воздушная тревога. Предыдущая закончилась в 07:24.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и КМВА.

"Киев - угроза применения врагом ударных БПЛА", - подчеркнули военные.

Местные власти призвали жителей столицы немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.

Отметим, из-за угрозы беспилотников сирены также раздаются также в Бориспольском районе Киевской области и в Нежинском районе Черниговской области.

Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения с юга для Николаевской и Херсонской областей.

Карта тревог на 07:53 субботы, 30 августа.

Напомним, поздно вечером накануне в Киеве была объявлена тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Она длилась почти восемь часов – до 06:24. Посреди ночи в Киеве раздались взрывы . Работали силы противовоздушной обороны.

