В Киеве снова объявлена воздушная тревога: что известно
Есть угроза ударов беспилотниками.
Утром 30 августа, в 07:53, в Киеве снова была объявлена воздушная тревога. Предыдущая закончилась в 07:24.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и КМВА.
"Киев - угроза применения врагом ударных БПЛА", - подчеркнули военные.
Местные власти призвали жителей столицы немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.
Отметим, из-за угрозы беспилотников сирены также раздаются также в Бориспольском районе Киевской области и в Нежинском районе Черниговской области.
Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения с юга для Николаевской и Херсонской областей.
Напомним, поздно вечером накануне в Киеве была объявлена тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Она длилась почти восемь часов – до 06:24. Посреди ночи в Киеве раздались взрывы . Работали силы противовоздушной обороны.