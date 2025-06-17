В Киеве снова объявлена воздушная тревога: что известно

Метро в Киеве. / © Associated Press

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Утром 17 июня в Киеве снова объявлена воздушная тревога. Частично покраснели также области на севере, в центре и востоке.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - подчеркнули военные.

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Карта тревог на 08:00 вторника, 17 июня.

Напомним, поздно вечером 16 июня в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за атаки БпЛА, а затем - из-за ракетной угрозы. Она длилась почти девять часов – до 06:06 17 июня. Первые взрывы прогремели после 21:00.

Впрочем, уже ночью россияне атаковали столицу не только дронами, но и ракетами. Киев оказался под комбинированным ударом РФ. В разных районах города произошли пожары и возникли разрушения.

Дата публикации 20:27, 11.06.25 Количество просмотров 39 Страшные последствия ночных обстрелов Киева! После ракетно-дроновой атаки погибла жительница Оболони!