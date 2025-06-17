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- Киев
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В Киеве снова объявлена воздушная тревога: что известно
Сирены раздаются из-за угрозы ударов баллистики.
Утром 17 июня в Киеве снова объявлена воздушная тревога. Частично покраснели также области на севере, в центре и востоке.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - подчеркнули военные.
Напомним, поздно вечером 16 июня в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за атаки БпЛА, а затем - из-за ракетной угрозы. Она длилась почти девять часов – до 06:06 17 июня. Первые взрывы прогремели после 21:00.
Впрочем, уже ночью россияне атаковали столицу не только дронами, но и ракетами. Киев оказался под комбинированным ударом РФ. В разных районах города произошли пожары и возникли разрушения.