В Киеве снова объявлена воздушная тревога
Пройдите до ближайшего укрытия.
Дополнено новыми материалами
Сегодня с утра, 24 января, в Киеве объявили воздушную тревогу.
По данным мониторинговых каналов, есть угроза вражески БпЛА.
Напомним, в ночь на 24 января Украина подверглась масштабной воздушной атаке со стороны РФ. Среди целей были Киев и Харьков, враг выпустил десятки беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. В столице есть погибшие.
Из-за обстрела Киева поезда метро на зеленой линии временно курсируют с изменениями, сообщили в КГГА. Движение поездов осуществляется между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и между станциями «Осокорки» — «Красный хутор».