ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1086
Время на прочтение
1 мин

В Киеве снова объявлена воздушная тревога

Пройдите до ближайшего укрытия.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Киев

Киев / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня с утра, 24 января, в Киеве объявили воздушную тревогу.

По данным мониторинговых каналов, есть угроза вражески БпЛА.

Напомним, в ночь на 24 января Украина подверглась масштабной воздушной атаке со стороны РФ. Среди целей были Киев и Харьков, враг выпустил десятки беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. В столице есть погибшие.

Из-за обстрела Киева поезда метро на зеленой линии временно курсируют с изменениями, сообщили в КГГА. Движение поездов осуществляется между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и между станциями «Осокорки» — «Красный хутор».

Дата публикации
Количество просмотров
1086
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie