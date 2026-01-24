В Киеве снова объявлена воздушная тревога

Киев / © Associated Press

Сегодня с утра, 24 января, в Киеве объявили воздушную тревогу.

По данным мониторинговых каналов, есть угроза вражески БпЛА.

Напомним, в ночь на 24 января Украина подверглась масштабной воздушной атаке со стороны РФ. Среди целей были Киев и Харьков, враг выпустил десятки беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. В столице есть погибшие.

Из-за обстрела Киева поезда метро на зеленой линии временно курсируют с изменениями, сообщили в КГГА. Движение поездов осуществляется между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и между станциями «Осокорки» — «Красный хутор».