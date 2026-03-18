В Киеве снова начали отключать свет: что известно и какие графики

Отключение света / © Associated Press

В Киеве 18 марта применяют отключения света. Будут действовать графики.

Об этом сообщает ДТЭК.

«Киев: по команде Укрэнерго применяются графики отключений», — говорится в сообщении.

Напоминают, что временные графики отключений можно посмотреть в Киеве Цифровом, на сайте ДТЭК или в чат-боте.

Если ситуация изменится, жители столицы будут информированы в телеграмм-канале.

Как уже отмечалось, 18 марта в Украине не планировали отключений для населения. Вводиться ограничения должны только для промышленности. Время: 16:00–21:00. Все из-за последствий российских атак на энергосистему. Впрочем, энергетики отмечали, что ситуация может меняться, поэтому следует следить за обновлениями в течение дня.

Отключение электроэнергии в Украине — что говорят эксперты

Ранее речь шла о том, что отключения света в Украине будут продолжаться и весной, даже несмотря на улучшение погодных условий. Полностью избежать ограничений, к сожалению, не удастся. Ситуация может осложниться уже с середины марта из-за начала активных ремонтов на энергетических объектах, в частности, на АЭС. Усугубляет ситуацию также значительные повреждения тепловой генерации и подстанций после атак. Солнечная энергетика отчасти помогает, но не способна полностью покрыть потребности, особенно в пиковые периоды.

Энергетический эксперт Александр Харченко говорит, что ситуация с электроэнергией в Украине сейчас самая сложная за все время войны. Новые волны откалываний будут и летом — сложный период может наступить в июле-августе. Точные масштабы проблемы предсказать трудно.