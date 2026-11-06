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В Киеве снова коллапс через мосты, а у метро проблемы: на "Харьковской" стали поезда, левый берег в пробках
На левом берегу Киева возникли массовые транспортные трудности из-за остановки поездов подземки на станции Харьковская и ежедневное скопление авто на подъездах к Южному мосту.
Утром 6 ноября жители Киева снова столкнулись с серьезными транспортными трудностями при попытке добраться с левого берега на правый.
Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
Проблемы на «зеленой» ветке метро
В Киевском метрополитене произошел сбой — поезда частично прекратили движение, в том числе поезд метро остановился в районе станции «Харьковская».
Пассажиры вынуждены искать альтернативные маршруты или ждать возобновления работы подземки.
Параллельно усложненным остается движение и для автомобилистов. На подъездах к Южному мосту уже несколько недель подряд наблюдаются пробки. Хотя в последние дни ситуация на этом участке несколько улучшилась, в пиковые утренние часы здесь скапливается большое количество транспорта.
Пробки возле Южного моста
Водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки на дорогах.
«Приходится выкручиваться»: киевляне ищут способы добраться с левого берега на правый
Киевляне говорят, что теперь приходится менять привычные маршруты и тратить больше времени на дорогу. Некоторые закладывают дополнительные 15–40 минут, а другие вынуждены искать альтернативу из-за изменений в работе метро.
Одна женщина рассказала Новости.LIVE о том, что уже опоздала из-за неработающей станции метро «Бориспольская» — пассажирке пришлось искать другой способ добраться до места назначения.
Также жители левого берега опасаются, что в случае непредвиденных обстоятельств эта часть столицы может оказаться фактически парализованной.
Напомним, в четверг, 5 ноября, в Киеве временно приостановили движение поездов на красной линии метрополитена. Причиной послужили значительные колебания напряжения в электросети.