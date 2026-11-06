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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве снова коллапс через мосты, а у метро проблемы: на "Харьковской" стали поезда, левый берег в пробках

На левом берегу Киева возникли массовые транспортные трудности из-за остановки поездов подземки на станции Харьковская и ежедневное скопление авто на подъездах к Южному мосту.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Пробки в Киеве

Пробки в Киеве / © Telegram

Утром 6 ноября жители Киева снова столкнулись с серьезными транспортными трудностями при попытке добраться с левого берега на правый.

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Проблемы на «зеленой» ветке метро

В Киевском метрополитене произошел сбой — поезда частично прекратили движение, в том числе поезд метро остановился в районе станции «Харьковская».

Пассажиры вынуждены искать альтернативные маршруты или ждать возобновления работы подземки.

У Києві стоять поїзди метро на станції «Харківська»

Параллельно усложненным остается движение и для автомобилистов. На подъездах к Южному мосту уже несколько недель подряд наблюдаются пробки. Хотя в последние дни ситуация на этом участке несколько улучшилась, в пиковые утренние часы здесь скапливается большое количество транспорта.

Пробки возле Южного моста

Затори біля Південного мосту / © Новини.LIVE

Водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки на дорогах.

«Приходится выкручиваться»: киевляне ищут способы добраться с левого берега на правый

Киевляне говорят, что теперь приходится менять привычные маршруты и тратить больше времени на дорогу. Некоторые закладывают дополнительные 15–40 минут, а другие вынуждены искать альтернативу из-за изменений в работе метро.

Одна женщина рассказала Новости.LIVE о том, что уже опоздала из-за неработающей станции метро «Бориспольская» — пассажирке пришлось искать другой способ добраться до места назначения.

Также жители левого берега опасаются, что в случае непредвиденных обстоятельств эта часть столицы может оказаться фактически парализованной.

Напомним, в четверг, 5 ноября, в Киеве временно приостановили движение поездов на красной линии метрополитена. Причиной послужили значительные колебания напряжения в электросети.

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