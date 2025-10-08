В Киеве сносят один из самых известных ТЦ прошлых десятилетий: что построят вместо него (фото)

ТЦ снесут / © bigkyiv.com.ua

Реклама

В Деснянском районе Киева начали сносить здание бывшего ТЦ «Сириус» — известного в прошлом универмага «Троещина». Здание на углу Рейгана и Бальзака стояло заброшенным несколько лет, теперь его демонтируют полностью.

Об этом сообщил председатель Деснянской РГА Максим Бахматов.

Сейчас на месте бывшего торгового центра «Сириус» планируют возвести современный торгово-развлекательный комплекс под названием «New Ray».

Реклама

Работа ТЦ «Сириус» фактически прекратилась еще в середине 2010-х годов — тогда в здании закрыли большой супермаркет и остальные магазины.

Еще в 2021 году тогдашний глава района Дмитрий Ратников объявил о планах возвести на этом месте новый ТРЦ «New Ray». Впоследствии, по решению Верховного Суда, здание изъяли у компании ООО «Билд Коммерс Групп», которая приобрела его в 2017 году на торгах. После покупки выяснилось, что объект имеет спорный статус из-за многочисленных смен собственников в прошлом.

Как сообщил Бахматов, сейчас все документы на собственность оформлены надлежащим образом, поэтому работы по демонтажу старого здания уже официально начали.

Напомним, ранее мы писали о том, киевлянка поделилась курьезной ситуацией, которая с ней случилась в столичном ТРЦ: ее закрыли внутри, оставив наедине с манекенами, когда все остальные ушли в укрытие.