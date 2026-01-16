В Киеве снизят уличное освещение: что будут выключать

Отключение света / © Associated Press

В столице вводят строгий режим экономии электроэнергии на наружное освещение. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева из-за критического состояния энергосистемы после вражеских атак. Новые ограничения вступают в силу с 16 января.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации .

Как именно будут ограничивать свет в городе

Согласно распоряжению властей, мероприятия коснутся как жилых кварталов, так и коммерческих объектов:

Интенсивность освещения дорог и тротуаров снизят до 20% мощности.

В местах, где технически невозможно отрегулировать яркость (дымить), будет работать только 50% фонарей.

Архитектурно-декоративное освещение построек и сооружений включать не будут.

Ограничения для бизнеса

По информации КГГА, отдельные требования касаются коммерческого сектора и владельцев недвижимости. Под запрет попадает:

Архитектурная подсветка фасадов домов.

Освещение рекламных конструкций и средств.

Информационные вывески компаний и учреждений.

В КГГА подчеркивают, что такие шаги вынуждены и направлены на стабилизацию энергосистемы.

«Просим жителей бережно потреблять электроэнергию. Это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление», — отметили в КГГА.

Что известно о ситуации в Киеве

Ранее еще сообщалось, столичные власти оказались недостаточно подготовленными к чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Сравнивая усилия разных городов, президент Украины Владимир Зеленский отметил высокую готовность Харькова, в то же время отметив пассивность Киева. Мэр Виталий Кличко ответил на критику и объяснил ситуацию в городе.

Из-за этого в Киеве по поручению президента Украины Владимира Зеленского создали штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике.

Также в Украине ввели ослабление режима комендантского часа на территориях, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

В настоящее время в Киеве после российских атак без отопления остаются около 300 многоэтажных домов. Ситуация на левом берегу самая сложная.

Раньше мы писали, при нынешних условиях невозможно обещать скорейшее улучшение с обеспечением Киева электроэнергией. Киевлянам нужно продержаться, пока не утихнут сильные морозы.