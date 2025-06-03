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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве снимут главный флаг Украины: какая причина

Флаг вновь поднимут как только будут выполнены все технические работы.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Главный флаг Украины

Главный флаг Украины / © КГГА

В Киеве3 июня снимут самый большой государственный флаг Украины, который установлен на Печерских холмах, из-за проведения технического обслуживания флагштока.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА в Telegram.

Во время работ запланирована установка дополнительных канатов для фиксации флага. Завершить монтажные работы планируют до 4 июня.

Напомним, что флагшток на котором развевается главный флаг страны, является рекордным по размерам — его высота составляет почти 90 метров, вес конструкции — 32 тонны, а размеры самого полотнища — 16 на 24 метра, а само полотнище имеет размеры 16 на 24 метра. Такой масштабный флаг особенно уязвим к сильным ветрам, поэтому в случае непогоды его приходится приспускать для сохранения.

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