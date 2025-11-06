- Дата публикации
В Киеве скрылся полицейский с арестованными средствами: что известно
В Киеве пропал полицейский Юрий Рыбянский.
Полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского. Начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве не вышел на службу и не выходит на связь.
Об этом сообщает полиция Киева.
Подробности
Как стало известно, Департамент внутренней безопасности немедленно приступил к поиску полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство с пометкой «без вести пропавший»). Это лицо было материально ответственным и имело доступ к арестованному имуществу. В ходе проверки правоохранители ДВБ обнаружили пропажу арестованных средств.
Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществляться Государственным бюро расследований.
Впоследствии стало известно, что внутренняя безопасность НПУ задержала Рыбянского.
«Полицейского разыскали в Ровенской области. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ДБР», — говорится в сообщении .
Ранее СБУ объявила в розыск народного депутата Украины от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса:
коллаборационную деятельность (ч.1 ст.111)
пособничество государству-агрессору (ч.2 ст.111)
злоупотребление влиянием (ч.2 ст.369-2).
По информации МВД, избрана мера пресечения — содержание под стражей.