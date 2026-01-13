В Киеве ситуация критическая: графики света не действуют, остановлен электротранспорт, сотни домов без тепла

Киев. / © Associated Press

В Киеве ситуация очень сложная. После сегодняшнего обстрела в столице еще больше дефицит электроэнергии. В настоящее время без отопления остаются около полутысячи многоэтажек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«После сегодняшнего обстрела в столице еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры», — подчеркнул городской голова.

Отключение света

Сегодня ночью и утром столица потерпела российский удар. Из-за атаки по всему Киеву ввели экстренные отключения света. В ДТЭК подчеркнули, что обнародованные накануне графики бездействуют.

По данным с сайта ДТЭК, в отдельных районах и микрорайонах электричества может не быть до конца суток. В частности, на Подоле, Виноградаре и Святошино. В Минэнерго также отметили, что на продолжительность отключений может влиять существенное понижение температуры воздуха.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в районах Киева, где есть самые большие проблемы с заживлением, ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности.

«Они также снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов», — подчеркнула глава правительства.

Движение транспорта

Во вторник приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу столицы. На отдельных направлениях организована работа автобусов, которые будут дублировать соответствующие маршруты.

Автобусное сообщение организовано по троллейбусным маршрутам в разных районах Киева. В частности, они обеспечивают:

связь с центром и вокзалами ( № 3-ТР — «Железнодорожный массив — Дворец спорта»);

сообщение со станциями метро («Ул. Смелянская — ст. м. „Площадь Украинских Героев“, № 45-ТР — „Ст. м. „Выставочный центр“ — ст. м. „Васильковская“);

м агистральные и межрайонные ( № 6-ТР — «Минский массив — Майдан Незалежности», № 1-Т — «Михайловская Борщаговка — ст. „Старовокзальная“).

На портале kyivcity.gov.ua есть более подробная информация о маршрутах. В частности, показаны их схемы и указаны остановки.

Работа супермаркетов

В столице и Киевской ряд супермаркетов временно приостановил работу. В частности, Novus на Позняках и Осокорках, а также Сильпо. АТБ, по данным самой компании, работает бесперебойно.

На фоне информации в Сети о массовом закрытии крупных торговых сетей мэр Киева Виталий Кличко заявил, что это не соответствует действительности.

В то же время Свириденко отметила, что Кабинет Министров взял на контроль ситуацию с супермаркетами в столице.

«Ситуация по обеспечению людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей», — подчеркнула премьер-министр.

Напомним, сегодня ночью армия РФ нанесла очередной массированный удар по Киеву. В частности, власти сообщали, что город атаковали баллистикой ночью, а также утром.

После обстрела в Киеве изменили графики отключения света — предыдущие графики были отменены. В Сети появились сообщения о том, что в разных районах города перестали работать супермаркеты. Якобы — из-за проблемы со светом.

Отметим, что в столице существенно ухудшилась ситуация с электроснабжением и теплом после массированного удара 9 января. Россияне целенаправленно атаковали котельные. Без отопления осталось 6 тысяч домов. В отдельных районах столицы произошли перебои с водоснабжением из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.