В Киеве "Шахед" попал в дом ветерана Симороза, потерявшего ноги на войне

Поврежден автомобиль Олега Симороза / © Олег Симороз

В результате комбинированной российской атаки на Киев в ночь на субботу, 27 декабря, была повреждена многоэтажка, где проживает ветеран Олег Симороз.

Об этом ветеран написал в Facebook.

«К сожалению, сегодня в мой дом в Киеве попал российский „Шахед“, на одном из этажей пожар, мы молимся за людей на этом этаже», — говорится в сообщении.

Симороз сообщил, что взрывной волной также был поврежден его автомобиль, однако ветеран и его семья, к счастью, не пострадали.

Россия заплатит за это. И да, вы снова не смогли меня убить. Террористы воюют против гражданского населения. Вы никогда нас не испугаете!», — добавил Симороз.

Поврежден дом, где проживает Олег Симороз / © Олег Симороз

Поврежден автомобиль ветерана / © Олег Симороз

Напомним, в результате массированного удара по Киеву 27 декабря погиб один человек. Число пострадавших возросло до 30 человек. В частности, 10 человек находятся в больницах.