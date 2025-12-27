- Дата публикации
В Киеве "Шахед" попал в дом ветерана Симороза, потерявшего ноги на войне
Олег Симороз сообщил, что взрывной волной также был поврежден его автомобиль.
В результате комбинированной российской атаки на Киев в ночь на субботу, 27 декабря, была повреждена многоэтажка, где проживает ветеран Олег Симороз.
Об этом ветеран написал в Facebook.
«К сожалению, сегодня в мой дом в Киеве попал российский „Шахед“, на одном из этажей пожар, мы молимся за людей на этом этаже», — говорится в сообщении.
Симороз сообщил, что взрывной волной также был поврежден его автомобиль, однако ветеран и его семья, к счастью, не пострадали.
Россия заплатит за это. И да, вы снова не смогли меня убить. Террористы воюют против гражданского населения. Вы никогда нас не испугаете!», — добавил Симороз.
Напомним, в результате массированного удара по Киеву 27 декабря погиб один человек. Число пострадавших возросло до 30 человек. В частности, 10 человек находятся в больницах.