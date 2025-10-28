- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1491
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве сдают в аренду "квартиру из будущего" за рекордно высокую цену: что в ней особенного (фото)
Месячная стоимость аренды элитной квартиры составляет 151 650 грн., это примерно $3,6 тыс.
В Киеве сдается в аренду однокомнатная квартира в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева — Taryan Towers по улице Иоанна Павла II, 12 (Печерский район). Месячная стоимость аренды составляет 151 650 грн, это примерно $3,6 тыс.
Об этом говорится в одном из объявлений на OLX.
Жилье площадью 83,3 квадратных метра расположено на 24-м этаже 33-этажного кирпичного дома. Отмечается, что ремонт квартиры выполнен по дизайнерскому проекту в футуристическом стиле, имеет кухню-гостиную площадью 34 кв. м, высокие потолки (3 м), террасу и панорамные окна с видом на жилой комплекс «Бульвар фонтанов».
В объявлении говорится, что квартира полностью меблирована, оборудована пожарной сигнализацией и системой «умный дом». В доме обустроен подогрев полов и система кондиционирования.
Среди особенностей комплекса отмечена полная автономность при отключениях электроэнергии: в доме работают лифты, отопление и водоснабжение благодаря собственному генератору. Квартира оборудована всей необходимой бытовой техникой — от посудомоечной машины до сушильной, говорится в объявлении.
Рядом с ЖК расположены отделение банка, автовокзал, ТРЦ и супермаркет, театр и кинотеатр, больница и поликлиника, парк, детская площадка, также есть ресторан и кафе.
В Taryan Towers работает круглосуточная охрана, видеонаблюдение, подземный паркинг с местами для гостей и консьерж-сервис. Владельцы разрешают проживание с детьми и небольшими домашними животными — собачкой до 10 кг.
ЖК Taryan Tower расположен в сердце Печерска (ул. Иоанна Павла II, 12), имеет удобный доступ к главным транспортным артериям столицы. За 5-10 минут можно добраться до Крещатика, Ботанического сада, БЦ Gulliver, ТРЦ Ocean Plaza, метро «Дворец Украина» и «Печерская».
ЖК имеет уникальный футуристический стиль — его башни соединены небесными мостами с лаунж-зонами. Дом имеет панорамное остекление, высокие потолки (3 м) и большие террасы.
Напомним, в Киеве стремительно изменились цены на квартиры в новостройках. У покупателей изменились приоритет в покупке жилья в Киеве, пока они готовы платить больше за жилье высокого класса, игнорируя эконом-сегмент.