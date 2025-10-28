В Киеве сдают в аренду "квартиру из будущего" за рекордно высокую цену: что в ней особенного (фото)

Квартира расположена в ЖКТaryan Tower / © OLX

В Киеве сдается в аренду однокомнатная квартира в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева — Taryan Towers по улице Иоанна Павла II, 12 (Печерский район). Месячная стоимость аренды составляет 151 650 грн, это примерно $3,6 тыс.

Об этом говорится в одном из объявлений на OLX.

Жилье площадью 83,3 квадратных метра расположено на 24-м этаже 33-этажного кирпичного дома. Отмечается, что ремонт квартиры выполнен по дизайнерскому проекту в футуристическом стиле, имеет кухню-гостиную площадью 34 кв. м, высокие потолки (3 м), террасу и панорамные окна с видом на жилой комплекс «Бульвар фонтанов».

В объявлении говорится, что квартира полностью меблирована, оборудована пожарной сигнализацией и системой «умный дом». В доме обустроен подогрев полов и система кондиционирования.

С лоджии квартиры виден центр Киева / © OLX

Среди особенностей комплекса отмечена полная автономность при отключениях электроэнергии: в доме работают лифты, отопление и водоснабжение благодаря собственному генератору. Квартира оборудована всей необходимой бытовой техникой — от посудомоечной машины до сушильной, говорится в объявлении.

Рядом с ЖК расположены отделение банка, автовокзал, ТРЦ и супермаркет, театр и кинотеатр, больница и поликлиника, парк, детская площадка, также есть ресторан и кафе.

С окон квартиры виден центр Киева / © OLX

Квартира площадью 83,3 квадратных метра расположена на 24-м этаже 33-этажного дома / © OLX

В квартире обустроена интересная подсветка / © OLX

Ремонт выполнен по дизайнерскому проекту в футуристическом стиле / © OLX

Кухня со всей необходимой мебелью и бытовой техникой / © OLX

Зона отдыха с домашним кинотеатром / © OLX

Терраса / © OLX

Вход в квартиру / © OLX

В Taryan Towers работает круглосуточная охрана, видеонаблюдение, подземный паркинг с местами для гостей и консьерж-сервис. Владельцы разрешают проживание с детьми и небольшими домашними животными — собачкой до 10 кг.

ЖК Taryan Tower расположен в сердце Печерска (ул. Иоанна Павла II, 12), имеет удобный доступ к главным транспортным артериям столицы. За 5-10 минут можно добраться до Крещатика, Ботанического сада, БЦ Gulliver, ТРЦ Ocean Plaza, метро «Дворец Украина» и «Печерская».

ЖК Taryan Tower имеет уникальный футуристический стиль / © OLX

ЖК имеет уникальный футуристический стиль — его башни соединены небесными мостами с лаунж-зонами. Дом имеет панорамное остекление, высокие потолки (3 м) и большие террасы.

Напомним, в Киеве стремительно изменились цены на квартиры в новостройках. У покупателей изменились приоритет в покупке жилья в Киеве, пока они готовы платить больше за жилье высокого класса, игнорируя эконом-сегмент.