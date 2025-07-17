В Киеве сдано еще одно здание ЖК «Патриотика» - завершено строительство шестого объекта из числа проектов банка «Аркада»

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Это подтверждено в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Сообщение также появилось на странице инвесторов банка «Аркада» в Facebook .

Согласно данным, это уже третье введенное в эксплуатацию здание в пределах ЖК «Патриотика», достроенное после заключения Меморандума о завершении объектов банка «Аркада», который был подписан в апреле 2021 года. В общей сложности дом №20 стал шестым сданным объектом, входившим в остановленные проекты банка.

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В июне текущего года аналогичный сертификат был получен на дома №14, 15 и 18 в ЖК «Эврика», также относившиеся к объектам «Аркады».

Выполнение работ осуществляется девелопером Stolitsa Group, который в 2021 году стал официальным партнером по завершению строительства. В рамках договоренностей с государственными и городскими органами власти компания участвует в реализации достройки.

«Дом №20 – еще один пример выполнения обязательств, определенных Меморандумом. Мы благодарны компании Stolitsa Group за конструктивную позицию и последовательные действия по достройке объектов Arkada Investors», – отметили представители инвесторов в своем комментарии.

Инвесторы также отметили важность кооперативной формы сотрудничества, которая позволяет жителям эффективно представлять свои интересы, координировать действия и ускорять коммуникацию с производителями работ.

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Процедура ввода объекта в эксплуатацию осуществлялась в соответствии с требованиями реформированной системы контроля, администрируемой Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины. В частности, использована электронная подача документов через портал ЕГЭСБ, что ускоряет и делает невозможным вмешательство в процесс со стороны третьих лиц.

В рамках выполнения Меморандума работы по завершению других объектов банка «Аркада» продолжаются. В настоящее время осуществляется подготовка к вводу в эксплуатацию следующих жилых домов.