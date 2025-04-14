В Киеве с утра звучит воздушная тревога

Реклама

Сегодня, 14 апреля, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

«Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытию», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, 13 апреля россияне устроили по Сумам. В результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них — 15 детей.