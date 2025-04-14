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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
411
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В Киеве с утра звучит воздушная тревога

Местные власти предупредили об угрозе.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Киеве с утра звучит воздушная тревога

Сегодня, 14 апреля, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

«Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытию», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля россияне устроили по Сумам. В результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них — 15 детей.

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Дата публикации
Количество просмотров
411
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