В Киеве с полуночи появятся временные графики отключений: детали

Блекаут в Киеве: где посмотреть свой новый график отключений / © Associated Press

В Киеве с полуночи (29 января) появятся временные графики отключений света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на яростный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который мы имеем», — отметили в компании.

Что нужно знать о временных графиках

Графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к привычным очередям (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Для каждого дома будет свой график.

Их можно будет посмотреть в чат-боте (http://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot) и на сайте. (https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns.

Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

В ДТЭК предупредили, что ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди снова морозы, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации столица вернется к экстренным отключениям.

В то же время, если ситуация в энергетике стабилизируется, энергетики обещают привычные графики с очередями.

«В первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе. Поэтому заранее извиняемся за возможные неточности. Мы запускаем графики так быстро, как можем, чтобы у киевлян появилась хоть небольшая опора для планирования своего дня», — подытожили в ДТЭК.

