ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1379
Время на прочтение
1 мин

В Киеве российский беспилотник пролетел над станцией метро: горожане слышали взрыв

В ночь на 31 июля над Киевом пролетал вражеский БпЛА, после чего раздался мощный взрыв, а ПВО продолжает сбивать новые цели.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Метро (иллюстрация)

Метро (иллюстрация) / © hrvic.org

В Киеве в ночь на 31 июля 2025 года российский БпЛА пролетел прямо над станцией метро, после чего прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщается в социальных сетях.

Также говорится, что на подступах к Киеву и над столицей много враждебных целей. Силы ПВО делают все, чтобы их обезвредить.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Прошу всех оставаться в безопасных местах до отбоя. Здоровье и жизнь - главное. Все остальное отстроим", - говорится в сообщении должностного лица.

Также прошел вызов медиков в Соломенский район. Бригада уехала.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Над Киевом еще не менее восьми враждебных БПЛА.

Находитесь в укрытиях.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie