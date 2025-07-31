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- Киев
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В Киеве российский беспилотник пролетел над станцией метро: горожане слышали взрыв
В ночь на 31 июля над Киевом пролетал вражеский БпЛА, после чего раздался мощный взрыв, а ПВО продолжает сбивать новые цели.
В Киеве в ночь на 31 июля 2025 года российский БпЛА пролетел прямо над станцией метро, после чего прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщается в социальных сетях.
Также говорится, что на подступах к Киеву и над столицей много враждебных целей. Силы ПВО делают все, чтобы их обезвредить.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Прошу всех оставаться в безопасных местах до отбоя. Здоровье и жизнь - главное. Все остальное отстроим", - говорится в сообщении должностного лица.
Также прошел вызов медиков в Соломенский район. Бригада уехала.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Над Киевом еще не менее восьми враждебных БПЛА.
Находитесь в укрытиях.