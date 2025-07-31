В Киеве российский беспилотник пролетел над станцией метро: горожане слышали взрыв

Метро (иллюстрация) / © hrvic.org

Реклама

В Киеве в ночь на 31 июля 2025 года российский БпЛА пролетел прямо над станцией метро, после чего прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщается в социальных сетях.

Также говорится, что на подступах к Киеву и над столицей много враждебных целей. Силы ПВО делают все, чтобы их обезвредить.

Реклама

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Прошу всех оставаться в безопасных местах до отбоя. Здоровье и жизнь - главное. Все остальное отстроим", - говорится в сообщении должностного лица.

Также прошел вызов медиков в Соломенский район. Бригада уехала.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама

Над Киевом еще не менее восьми враждебных БПЛА.

Находитесь в укрытиях.