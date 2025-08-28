В Киеве российским ударом повреждены 225 домов: фото

Последствия удара по Киеву

В результате массированной российской атаки на Киев, которую террористическая армия РФ осуществила ночью 28 августа, было повреждено 225 жилых домов.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В сообщении говорится, что с учетом нежилой застройки, гаражей, дворов и общественных зданий, повреждения были во всех районах столицы.

«Районы доложили, что уже насчитали более 5400 (!) выбитых окон и оконных блоков. Почти 4 тыс. — в Голосеевском районе», — сообщил начальник КГВА.

К ликвидации последствий в течение дня привлекли почти 800 человек, 162 единицы техники. ГСЧС вместе с коммунальщиками вывезли из мест повреждений более 2060 кубов мусора и обломков.

За возмещением в размере 10 тысяч грн поступило 548 заявлений. 13 заявлений поступило от киевлян, жилье которых непригодно для проживания. Они получат 40 тысяч гривен разовой помощи и еще 20 тысяч гривен ежемесячно.

В отселении сейчас нуждаются 23 семьи.

По состоянию на вечер 28 августа известно о 21 жертве российской атаки.

Работа спасателей на большинстве локаций завершена. Только в Дарницком районе поисково-спасательные работы будут продолжаться всю ночь.

«Есть люди, с которыми нет связи со времени атаки. Поэтому, к сожалению, количество подтвержденных погибших будет расти. Уже известно о 4 погибших детях, самому маленькому — всего два годика», — сообщил Тимур Ткаченко.

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых умерли в больнице.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».