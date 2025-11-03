В Киеве резко упали цены на аренду квартир: сколько сейчас стоит жилье

Аренда квартиры / © ТСН.ua

Реклама

В Киеве зафиксировано существенное снижение стоимости аренды жилья. В течение октября цены упали почти на 5 000 грн, или 19,11% — со средних 24 726 грн до 20 000 грн. В расчеты включены все типы квартир без разделения по количеству комнат.

Об этом сообщает M2bomber.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве?

За год (31 октября 2024 — 31 октября 2025) стоимость аренды жилья в Киеве снизилась на 16,54% — с 23 965 грн до 20 000 грн;

за шесть месяцев (2 мая — 31 октября 2025) цены упали на 4,43% — с 20 926 грн до 20 000 грн;

за месяц (1 — 31 октября 2025) снижение достигло 19,11% — с 24 726 грн до 20 000 грн.

В каких районах Киева самая дешевая аренда квартир?

Средняя цена аренды квартир в Киеве колеблется от 11 000 грн до 29 014 грн, в зависимости от района. Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим районом превышает 18 000 грн.

Реклама

Самые низкие цены зафиксированы в:

Деснянском районе — 11 000 грн;

Соломенском — 15 250 грн;

Оболонском — 17 000 грн;

Днепровском и Святошинском — 17 500 грн;

Дарницком — 17 750 грн.

Самыми дорогими остаются:

Подольский район — 29 014 грн;

Шевченковский — 28 500 грн;

Печерский — 28 500 грн;

Голосеевский — 24 950 грн.

Стоимость аренды жилья в Киеве по количеству комнат

Однокомнатные квартиры чаще всего сдают за 12 800 — 14 400 грн. Количество таких объявлений составляет по 8,8%.

Двухкомнатные квартиры чаще всего предлагают за 18 000 грн (9,6% объявлений).

Реклама

Трехкомнатные квартиры чаще всего сдаются за 19 600 грн, и это самое распространенное предложение — 19,4% от общего количества.

К слову, на рынке новостроек Киева наблюдается разделение цен: общая средняя стоимость квадратного метра выросла до 54,2 тыс. грн, однако ценовое поведение различных сегментов жилья является разнонаправленным. Жилье классов «комфорт», «бизнес» и «премиум» продолжает дорожать. Наибольший рост зафиксирован в премиум-классе — до 137 тыс. грн за кв. м (рост на 4 тыс. грн с января). Самые доступные квартиры эконом-класса подешевели — с 42,3 тыс. грн до 39,6 тыс. грн за кв. м. Самым дорогим остается Печерский район (114 тыс. грн/кв. м), а самым дешевым — Деснянский (37,2 тыс. грн/кв. м).