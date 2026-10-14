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- Киев
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В Киеве реактивный дрон не взорвался после попадания в дом: что случилось с боевой частью (фото)
Боевая часть российской «Герани-5» весом около 90 кг застряла в земле.
Российский реактивный дрон «Герань-5» попал в частный дом в Киеве, но не взорвался. Его боевая часть весом около 90 кг застряла в земле, создав угрозу для жителей соседних домов.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Об опасной находке правоохранителям сообщил 14-летний житель соседнего дома после очередной российской атаки. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что беспилотник повредил крышу и кирпичные стены одноэтажного здания.
Боевая часть дрона весом около 90 кг застряла в земле. Взрывотехники установили, что она была оснащена готовыми осколочными элементами.
По оценкам специалистов, в случае детонации взрыв мог разрушить дом, в который попал дрон, а также соседние здания в радиусе около 50 метров.
Взрывотехники полиции произвели разрядку боевой части и доставили ее на временную площадку для подрыва с целью последующего уничтожения.
Напомним, с позднего вечера 13 октября российская армия атаковала Киев. В различных районах столицы произошли пожары и разрушения. Число жертв возросло до пяти человек.