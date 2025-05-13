В Киеве разработают правила для электросамокатов и велосипедов

Электросамокат / © УНИАН

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В Киеве рассматривается возможность создания четких правил пользования электросамокатами и электровелосипедами.

Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета на странице Facebook.

Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече между представителями Киевского городского совета, КГГА, патрульной полиции и компаний-операторов проката электрического транспорта. Отмечено, что сегодня парковка электросамокатов на тротуарах и пешеходных зонах создает проблемы для пешеходов, особенно для людей с инвалидностью.

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Несмотря на то, что на общегосударственном уровне еще не урегулированы правила использования электросамокатами, еще в 2021 году Киев подписал меморандум с операторами, который предусматривал соблюдение требований эксплуатации транспорта. Но после введения военного положения некоторые компании перестали выполнять эти обязательства, а количество самокатов на улицах города значительно выросло. Это привело к увеличению случаев бесконтрольного использования электрических транспортных средств.

Для улучшения ситуации Киев планирует определить специальные места для парковки электросамокатов и электровелосипедов. Также создана рабочая группа, которая занимается разработкой новых правил по безопасному использованию микромобильного транспорта в городе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве оштрафовали упавшую с электросамоката женщину.