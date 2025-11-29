В Киеве раздаются взрывы: столица под массированным ударом

Киев. / © Associated Press

Реклама

Утром суббот, 29 ноября, в Киеве раздаются взрывы. Столица с ночи находится под массированным ударом.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В Киеве взрывы. Работают силы ПВО. Массированная атака на столицу продолжается", - подчеркнул мэр.

Реклама

Работу противовоздушной обороны подтвердил и глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", – напоминает чиновник.

Напомним, утром 29 ноября РФ запустила "Кинжалы". По данным мониторингов, в воздухе – два истребителя. Почти сразу стало известно о пусках "Кинжала" - сначала одного, потом еще двух.