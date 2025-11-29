- Дата публикации
В Киеве раздаются взрывы: столица под массированным ударом
В городе работают силы ПВО.
Утром суббот, 29 ноября, в Киеве раздаются взрывы. Столица с ночи находится под массированным ударом.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"В Киеве взрывы. Работают силы ПВО. Массированная атака на столицу продолжается", - подчеркнул мэр.
Работу противовоздушной обороны подтвердил и глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.
"В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", – напоминает чиновник.
Напомним, утром 29 ноября РФ запустила "Кинжалы". По данным мониторингов, в воздухе – два истребителя. Почти сразу стало известно о пусках "Кинжала" - сначала одного, потом еще двух.