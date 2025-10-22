Атака на Киев поздно вечером, 22 октября

Поздно вечером, 22 октября, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Столицу снова атакуют вражеские БПЛА. По словам Ткаченко, падение обломков фиксируется на трех локациях в Подольском районе Киева. Информация о пострадавших уточняется.

«Предварительно одна из локаций — детский сад. Уточняем», — добавил глава КМВА.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в Подольском районе, по предварительной информации, обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. Экстренные службы направляются на места, заверил он.

«В Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях. Среди них — детский сад. Также известно о 5 поврежденных автомобилях. Информация о пострадавших или других повреждениях инфраструктуры уточняется», — подтвердил в конце концов Ткаченко спустя некоторое время.

Кроме того, в Оболонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком БПЛА. Предварительно тоже без пострадавших, отметил Ткаченко. Вероятно, именно эту локацию имел в виду Кличко, когда писал, что «по другому адресу обломки упали вблизи жилого дома».

Также в Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом. По предварительной информации, без пожара и пострадавших.

Напомним, что это уже второй раз за сегодня россияне «воюют» с детсадами. Раньше был прилет по детскому саду в Харькове. Дети, к счастью, остались живы, однако погиб 40-летний мужчина. Также пострадали семь коммунальщиков, работавших рядом.