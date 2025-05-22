В Киеве раздаются взрывы из-за атаки дронами

Атака «Шахедами» на Киев

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В Киеве гремят взрывы утром 22 мая из-за российской атаки беспилотниками «Шахед».

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Ранее в Киеве была объявлена тревога из-за угрозы ударов российских дронов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете нескольких групп вражеских дронов курсом на Киевскую область.

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«Киев — оставайтесь в укрытиях! БпЛА над столицей», — добавили в Воздушных силах несколько позже.

Напомним, в ночь на 22 мая российские беспилотники атаковали Украину. Взрывы прогремели в Херсоне, Харькове и области, Днепре и области, Николаеве, в Полтавской и Донецкой областях.