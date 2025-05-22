- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1846
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве раздаются взрывы из-за атаки дронами
Киев снова под атакой российских беспилотников «Шахед». Воздушные силы ВСУ призывают оставаться в укрытиях.
В Киеве гремят взрывы утром 22 мая из-за российской атаки беспилотниками «Шахед».
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Ранее в Киеве была объявлена тревога из-за угрозы ударов российских дронов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете нескольких групп вражеских дронов курсом на Киевскую область.
«Киев — оставайтесь в укрытиях! БпЛА над столицей», — добавили в Воздушных силах несколько позже.
Напомним, в ночь на 22 мая российские беспилотники атаковали Украину. Взрывы прогремели в Херсоне, Харькове и области, Днепре и области, Николаеве, в Полтавской и Донецкой областях.