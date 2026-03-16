В Киеве раздаются взрывы: детали
Жителей Киева призывают позаботиться о собственной безопасности из-за атаки РФ. Раздаются многочисленные взрывы. Существует угроза удара дронами и ракетами.
В Киеве с утра 16 марта раздаются взрывы. Работает ПВО.
Об этом сообщает Киевская МВА.
Серия взрывов в Киеве
Как отмечают власти, по враждебным целям работают оборорнцы неба.
«Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей», — говорится в сообщении.
Оставаться в укрытиях следует до официального сигнала об отбое тревоги.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что Силы ПВО работают, в частности, в Киеве на Оболони.
Впоследствии раздались повторные взрывы. Жители сообщают, что слышно работу ПВО.
Об угрозе сообщал глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.
«Вблизи столицы враждебны БПЛА. Пожалуйста, будьте в укрытиях к отбою!» — писал он.
По состоянию на 09.05 в Киеве зафиксировали повторные взрывы.
Киев под угрозой ракетного удара
Все жители столицы попросили оставаться в укрытиях.
«Киев под угрозой ракетного удара», — отмечают в КМВА.
Сообщалось, что скоростная цель следует из Черниговщины на Киевщину.
Впоследствии стало известно о первых последствиях в Киеве. Да, в самом центре столицы рухнули обломки БпЛА.
«Пожара и пострадавших нет», — отметил Кличко.
Вражеская атака на Киев продолжается. Следует находиться в безопасных местах.
