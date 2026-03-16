В Киеве раздаются взрывы: детали

Атака БПЛА, ПВО

В Киеве с утра 16 марта раздаются взрывы. Работает ПВО.

Об этом сообщает Киевская МВА.

Серия взрывов в Киеве

Как отмечают власти, по враждебным целям работают оборорнцы неба.

«Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей», — говорится в сообщении.

Оставаться в укрытиях следует до официального сигнала об отбое тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что Силы ПВО работают, в частности, в Киеве на Оболони.

Впоследствии раздались повторные взрывы. Жители сообщают, что слышно работу ПВО.

Об угрозе сообщал глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

«Вблизи столицы враждебны БПЛА. Пожалуйста, будьте в укрытиях к отбою!» — писал он.

По состоянию на 09.05 в Киеве зафиксировали повторные взрывы.

Киев под угрозой ракетного удара

Все жители столицы попросили оставаться в укрытиях.

«Киев под угрозой ракетного удара», — отмечают в КМВА.

Сообщалось, что скоростная цель следует из Черниговщины на Киевщину.

Впоследствии стало известно о первых последствиях в Киеве. Да, в самом центре столицы рухнули обломки БпЛА.

«Пожара и пострадавших нет», — отметил Кличко.

Вражеская атака на Киев продолжается. Следует находиться в безопасных местах.

Ранее мы писали, что в Киеве с утра 14 марта объявили воздушную тревогу.