В Киеве раздался взрыв, пострадали люди: полиция обнародовала детали и фото

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Дарницком районе / © Полиция Киева

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В Дарницком районе Киева в четверг, 5 июня, посреди белого дня прогремел взрыв.

Об этом в Facebook сообщила полиция Киева и обнародовала фото.

«По предварительной информации, в мусорном баке произошла детонация неизвестного предмета, в результате которого травмы получил местный житель, который в это время проходил мимо. Также пострадал телохранитель дома», — говорится в сообщении.

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В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники.

Полиция выясняет все обстоятельства взрыва в Дарницком районе / © Полиция Киева

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в городе Сквира на Киевские раздался взрыв посреди улицы: есть пострадавшие.