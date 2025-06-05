ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
825
Время на прочтение
1 мин

В Киеве раздался взрыв, пострадали люди: полиция обнародовала детали и фото

В результате взрыва пострадали случайный прохожий и охранник дома, возле которого произошло чрезвычайное происшествие.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Дарницком районе

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Дарницком районе / © Полиция Киева

В Дарницком районе Киева в четверг, 5 июня, посреди белого дня прогремел взрыв.

Об этом в Facebook сообщила полиция Киева и обнародовала фото.

«По предварительной информации, в мусорном баке произошла детонация неизвестного предмета, в результате которого травмы получил местный житель, который в это время проходил мимо. Также пострадал телохранитель дома», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники.

Полиция выясняет все обстоятельства взрыва в Дарницком районе / © Полиция Киева

Полиция выясняет все обстоятельства взрыва в Дарницком районе / © Полиция Киева

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в городе Сквира на Киевские раздался взрыв посреди улицы: есть пострадавшие.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
825
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie