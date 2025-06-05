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- Киев
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В Киеве раздался взрыв, пострадали люди: полиция обнародовала детали и фото
В результате взрыва пострадали случайный прохожий и охранник дома, возле которого произошло чрезвычайное происшествие.
В Дарницком районе Киева в четверг, 5 июня, посреди белого дня прогремел взрыв.
Об этом в Facebook сообщила полиция Киева и обнародовала фото.
«По предварительной информации, в мусорном баке произошла детонация неизвестного предмета, в результате которого травмы получил местный житель, который в это время проходил мимо. Также пострадал телохранитель дома», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники.
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Напомним, в городе Сквира на Киевские раздался взрыв посреди улицы: есть пострадавшие.