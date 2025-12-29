В Киеве раздался взрыв и начался пожар: что известно (видео)

Пожар в Киеве

В Киеве раздался взрыв и начался пожар.

Об этом сообщают киевские паблики.

«Горит здание в Соломенском районе Киева: местные паблики пишут, что перед тем раздался взрыв» — говорится в сообщении под видео.

Ожидаем официальную информацию.

Дата публикации 13:27, 29.12.25

Напомним, в Киеве на Позняках сгорело кафе: огонь поднимался к небу. Вероятной причиной пожара стал взорвавшийся в помещении газовый баллон.