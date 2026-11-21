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- Киев
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В Киеве раздались взрывы: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики
Утром 21 ноября в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и предупреждения о возможном применении российских баллистических ракет с северного направления.
В Киеве под утро субботы, 21 ноября, были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе баллистического вооружения с севера.
Об угрозе также предупредила Киевская городская военная администрация.
В столице объявили красный уровень опасности. В то же время, воздушная тревога в городе продолжалась еще с 04:44 из-за угрозы атаки российских беспилотников.
Ранее ночью в Киеве дважды объявляли желтый уровень опасности.
Пока официальной информации о местах возможных попаданий, повреждений или пострадавших нет.
Жители столицы призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Напомним, ранее мы писали, что в результате российской атаки был поврежден один из составов сети супермаркетов «ЭКО Маркет».