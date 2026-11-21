Ракета / © ТСН.ua

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В Киеве под утро субботы, 21 ноября, были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе баллистического вооружения с севера.

Об угрозе также предупредила Киевская городская военная администрация.

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В столице объявили красный уровень опасности. В то же время, воздушная тревога в городе продолжалась еще с 04:44 из-за угрозы атаки российских беспилотников.

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Ранее ночью в Киеве дважды объявляли желтый уровень опасности.

Пока официальной информации о местах возможных попаданий, повреждений или пострадавших нет.

Жители столицы призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы писали, что в результате российской атаки был поврежден один из составов сети супермаркетов «ЭКО Маркет».

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