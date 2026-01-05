ТСН в социальных сетях

107
В Киеве раздались взрывы: в столице работает ПВО

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Киеве ночью раздались взрывы. В столице работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко . Он призвал жителей города находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

По данным Воздушных сил ВСУ, группа вражеских беспилотников двигалась в направлении Киева с севера.

Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее в Полтаве раздались взрывы.

