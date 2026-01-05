- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве раздались взрывы: в столице работает ПВО
В ночь на 5 января 2026 года в Киеве раздались взрывы — силы противовоздушной обороны отражают атаку российских беспилотников.
В Киеве ночью раздались взрывы. В столице работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко . Он призвал жителей города находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
По данным Воздушных сил ВСУ, группа вражеских беспилотников двигалась в направлении Киева с севера.
Информация о возможных последствиях атаки уточняется.
