Киев
В Киеве раздались взрывы: столицу атакуют "Шахеды"

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от «Шахедов».

Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога в ночь на 28 августа

Воздушная тревога в ночь на 28 августа / © ТСН

В ночь на 28 августа в Киеве раздались взрывы. Столицу атакуют вражеские «Шахеды».

Об этом сообщают местные власти.

«В Киеве работает ПВО. Прошу всех оставаться в укрытиях», — сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский БПЛА. Взрыва и повреждений нет. Экстренные службы отправились на место падения.

Между тем в Сети опубликовали фото, вероятно, этого дрона.

Заметим, что воздушная тревога в Киеве была объявлена в 21:24.

По информации мониторинговых чатов, около 100 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.

