В Киеве раздались взрывы: столицу атакуют "Шахеды"
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от «Шахедов».
В ночь на 28 августа в Киеве раздались взрывы. Столицу атакуют вражеские «Шахеды».
Об этом сообщают местные власти.
«В Киеве работает ПВО. Прошу всех оставаться в укрытиях», — сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский БПЛА. Взрыва и повреждений нет. Экстренные службы отправились на место падения.
Между тем в Сети опубликовали фото, вероятно, этого дрона.
Заметим, что воздушная тревога в Киеве была объявлена в 21:24.
По информации мониторинговых чатов, около 100 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.