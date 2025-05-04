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- Киев
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В Киеве раздались взрывы — силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе
В Киевской области работают силы ПВО, чтобы сбить вражеские дроны.
В ночь на 4 мая 2025 года в Киеве прозвучала серия взрывов в результате атаки РФ дронами.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в соцсетях.
"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности" — говорится в сообщении.
"В столице работают силы ПВО. На Оболонь еще заходят БпЛА. Находитесь в укрытиях!", — заявил в сообщении в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко.
"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — информирует Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов: стало известно, что произошло. В частности, в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.