В Киеве раздается воздушная тревога и уже слышны взрывы — что известно
Зафиксированы летящие БПЛА с Черниговщины, Киевщины, курсом на столицу.
В Киеве вечером 29 сентября объявлена воздушная тревога. Столице угрожают вражеские беспилотники.
Об этом сообщили в КГГА.
«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — заявила власть.
Отметим, что карта укрытий поможет киевлянам перейти в безопасные места во время тревоги.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО.
Добавим, что кроме столицы и Киевщины дроны угрожают и другим областям Украины.
Да, БпЛА — на востоке Харьковщины, держат курс западный.
Напомним, на ночь 29 сентября в Киеве звучала воздушная тревога из-за угрозы применения дронов.
Бойцы ПВО успешно отразили нападение 23 российских беспилотников.