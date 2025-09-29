ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1840
Время на прочтение
1 мин

В Киеве раздается воздушная тревога и уже слышны взрывы — что известно

Зафиксированы летящие БПЛА с Черниговщины, Киевщины, курсом на столицу.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Киеве раздается воздушная тревога и уже слышны взрывы — что известно

В Киеве раздается воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве вечером 29 сентября объявлена воздушная тревога. Столице угрожают вражеские беспилотники.

Об этом сообщили в КГГА.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — заявила власть.

Отметим, что карта укрытий поможет киевлянам перейти в безопасные места во время тревоги.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО.

Добавим, что кроме столицы и Киевщины дроны угрожают и другим областям Украины.

Да, БпЛА — на востоке Харьковщины, держат курс западный.

Напомним, на ночь 29 сентября в Киеве звучала воздушная тревога из-за угрозы применения дронов.

Бойцы ПВО успешно отразили нападение 23 российских беспилотников.

Дата публикации
Количество просмотров
1840
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie