В Киеве раздается воздушная тревога и уже слышны взрывы — что известно

В Киеве раздается воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве вечером 29 сентября объявлена воздушная тревога. Столице угрожают вражеские беспилотники.

Об этом сообщили в КГГА.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — заявила власть.

Отметим, что карта укрытий поможет киевлянам перейти в безопасные места во время тревоги.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО.

Добавим, что кроме столицы и Киевщины дроны угрожают и другим областям Украины.

Да, БпЛА — на востоке Харьковщины, держат курс западный.

Напомним, на ночь 29 сентября в Киеве звучала воздушная тревога из-за угрозы применения дронов.

Бойцы ПВО успешно отразили нападение 23 российских беспилотников.