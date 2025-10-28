В Киеве раздается воздушная тревога — что угрожает

Воздушная тревога / © ТСН

Вечером 28 октября стало известно об угрозе баллистики в Киеве и областях, где объявлена тревога. В столице звучит воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — призывают власти города.

Также предоставлена карта укрытий в Киеве.

Также по состоянию на 16:33 28 октября зафиксирован БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины. По сообщению Воздушных Сил ВС Украины, они держат курс на юго-восток Харьковщины.

Напомним, ночью 25 октября враг совершил очередную баллистическую атаку по Киеву. В результате обстрела произошло попадание в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах. В это время Россия разрушила офис и склад одного из ведущих фармацевтических дистрибьюторов страны.

В то же время в Минздраве, несмотря на масштаб повреждений фармпредприятия, дефицита лекарств для населения не прогнозируют.