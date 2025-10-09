В Киеве раздается воздушная тревога — что угрожает

БпЛА курсом на Киев / © ТСН

Об угрозе БпЛА в Киеве и областях, где объявлена тревога, стало известно поздно вечером 9 октября.

«БпЛА курсом на Киев с севера», — говорится в сообщении Воздушных Сил ВС Украины.

Также группа БпЛА летит в Херсонскую область с временно оккупированных территорий Украины.

Известно, что вражеские дроны угрожают Житомирщине.

А новые группы на севере Сумской области держат курс на юг.

«На северо-востоке Черниговщины, курс — юго-западный», — говорится в сообщении.

БПЛА зафиксирована и на северо-востоке Полтавщины. Они держат курс юго-западный.

Ранее россияне массированно атаковали один из областных центров Украины. Враг целил по энергетическим объектам и портовой инфраструктуре Одесской области.

Поражены также автозаправочная станция и жилые дома. А город Черноморск полностью обесточен. ▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: Черноморск и часть Одесщины — БЕЗ СВЕТА! Массированный налет дронов!