- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 938
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве раздается воздушная тревога — что угрожает
Столице угрожают вражеские БПЛА. Также следует перейти в укрытие и жителям других регионов Украины.
Об угрозе БпЛА в Киеве и областях, где объявлена тревога, стало известно поздно вечером 9 октября.
«БпЛА курсом на Киев с севера», — говорится в сообщении Воздушных Сил ВС Украины.
Также группа БпЛА летит в Херсонскую область с временно оккупированных территорий Украины.
Известно, что вражеские дроны угрожают Житомирщине.
А новые группы на севере Сумской области держат курс на юг.
«На северо-востоке Черниговщины, курс — юго-западный», — говорится в сообщении.
БПЛА зафиксирована и на северо-востоке Полтавщины. Они держат курс юго-западный.
Ранее россияне массированно атаковали один из областных центров Украины. Враг целил по энергетическим объектам и портовой инфраструктуре Одесской области.
Поражены также автозаправочная станция и жилые дома. А город Черноморск полностью обесточен. ▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: Черноморск и часть Одесщины — БЕЗ СВЕТА! Массированный налет дронов!